東都大学野球秋季リーグ戦第３週第４日は４日、神宮球場で３試合が行われ、青学大が東農大を９―１で下して２勝１敗とし、勝ち点を３に伸ばした。中大は亜大に９―７で競り勝ち、２勝１敗で勝ち点２。日大は国学院大に延長十一回タイブレークの末に６―５で勝ち、１勝１敗とした。青学大は六回に渡部（２年、智弁和歌山）が勝ち越し打。中大は小刻みに得点して逃げ切り、日大は谷端（３年、星稜）が逆転サヨナラ３ランを放った