障害者雇用の取り組みでも知られる愛知県豊橋市の「久遠チョコレート」の工場に、JICA(ジャイカ)＝国際協力機構が招待したインドネシアやトルコなど、7カ国の政府関係者らが訪れ、視察しました。「久遠チョコレート」では、全国61の拠点で働く従業員のうち、およそ6割に知的障害や精神障害などがあり、それぞれができることを生かしショコラティエなどとして働いています。参加者は市内3つの工場を周り、地元で栽