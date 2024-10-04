朝倉未来がＣＥＯを務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１３・５」の前日記者会見が４日、都内で行われた。メイン（第９試合）では、現在３連敗中のアウトローのカリスマ、瓜田純士ＺＥＲＯ超レボリューションが超１０人ニキブルー１００倍界王拳が対戦する。金髪に変貌を遂げた瓜田は計量を終え、超１０人ニキとにらみ合い。着席を促されてもどちらも目を離さず、しびれを切らした瓜田が「なんだよ、この野郎！