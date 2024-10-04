ミシェル・ブランさん（フランスの俳優）フランスメディアによると3日夜から4日未明にかけて死去、72歳。3日夜に心臓発作を起こし、パリの病院に運ばれた。パトリス・ルコント監督の出世作「仕立て屋の恋」（89年）の仕立屋役などを演じた。52年、パリ郊外クルブボワ生まれ。クラシック音楽に熱中し、ピアニストを目指したが断念、俳優の道を歩んだ。大ヒットしたルコント氏のコメディー映画「レ・ブロンゼ日焼けした連中」