【MLB】パドレス 5−4 ブレーブス（10月2日・日本時間3日／サンディエゴ）【映像】ダルビッシュ登場で「Beat LA!」球場騒然の瞬間日本人投手2人の姿と共に、球場はとてつもない熱狂に包まれた。パドレスがワイルドカードシリーズで連勝を飾り、ドジャースと対戦する地区シリーズ進出を決めると、マウンド上は選手たちが集まり歓喜の輪をつくった。そこに遅れて加わったのがダルビッシュ有投手と松井裕樹投手だ。ファンによる「