群馬県桐生市の不適切な生活保護費の支給をめぐる国家賠償請求訴訟の第2回口頭弁論が4日、前橋地裁であり、市側は生活保護費の一部が支給されなかったことについて、当時の市福祉事務所長（市保健福祉部長を兼任）ら幹部も把握していたことを明らかにした。訴訟では、1日1千円の分割支給により本来の半額程度しか受け取れなかったのは違法だとして、男性2人が、市に1人あたり27万5千円の賠償を求めている。市は「分割支給は受