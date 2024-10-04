2024年10月30日（水）に、大阪・umeda TRADで『ラブアカソ！ラブトラッド！ラブドーヤマ！ ～Knockin' On Heaven's Do-Yama～』の開催が決定。岩崎慧（セカイイチ）、スネオヘアー、ひとりTOMOVSKY、山田将司（THE BACK HORN）の出演が発表された。 同イベントの会場は、1981年に「梅田バナナホール」としてオープンし、2009年に「umeda AKASO」、2017年から「umeda TRAD」として愛され続