◆ソフトバンク―ロッテ（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大津亮介がクライマックスシリーズ（ＣＳ）の先発争いでアピールに成功した。6回を70球のテンポのいい投球で1安打無失点、2奪三振だった。初回からストライク先行の投球で3回までパーフェクト投球を見せた。4回は1死から藤岡裕大に四球、角中勝也に右前打を許し、一、二塁のピンチを招いたが、ソトを一邪飛、藤原恭大を二直に打ち取った。5、6回も連続