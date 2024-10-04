専門学校の学生を対象に、コンプライアンス教育を目的とした公開講座が前橋市で開かれました。 この公開講座は、伊勢崎市の群馬自動車大学校が、車検不正やビッグモーター事件など自動車整備への信頼が失墜している中、自動車整備士を目指す学生にコンプライアンスへの意識を高めてもらおうと初めて企画したものです。 今回は一般にも公開され、会場には学生と事前に申し込みのあった一般市民およそ９００人が集まり