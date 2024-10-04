この秋、県警に採用された２６人の新人警察官の入校式が、警察学校で開かれました。 ４日県警察学校に入校したのは、１８歳から３２歳までの新人警察官２６人です。 式では一人一人の名前が呼ばれたあと、代表の幸地快介巡査に辞令が手渡されました。 幸地巡査は、「良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務を遂行します」と宣誓しました。 須田明学校長は、「安心・安全を誇れる群馬県の実現のために強い使命感を持っ