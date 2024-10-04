バスケットゴール プロバスケットボールのＢリーグ１部群馬クレインサンダーズは３日ホームのオープンハウスアリーナで開幕戦に臨み去年のＢ１王者・広島を撃破しました。 今シーズン強化したディフェンスが実った序盤。速攻からターズースキー。さらにターズースキーのこのブロック。強度の高い守備からリズムを作ります。 そして