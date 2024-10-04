太田市役所 太田市は、業務などで出た使用済み用紙を原料に再生紙を作り出すシステムの実証実験を４日から市内４カ所で始めたと発表しました。 自治体での導入は全国で初めてだということです。 実証実験は、市内の環境保全と環境教育の充実をめざし太田市が行うもので、自治体での導入は全国で初めてということです。 システムは、長野県に本社を置く電機メーカー「セイコーエプソン」が開発した専用