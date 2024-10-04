佐賀県警小城署は4日、小城市内の20代男性が中国語の音声ガンダンスで東京入国管理所の職員などを名乗る偽電話詐欺に遭い、現金300万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月20日、被害者の携帯電話に着信があり、中国語の音声ガイダンスで別の電話番号に電話するように案内された。被害者がその電話番号に電話をかけたところ、東京入国管理所の職員を名乗る男から中国語で「あなたの名義で