今年7月上旬、新潟市北区で70代男性が所有する軽トラック1台とエンジンキー1本を返還する約束をしたうえで借り受けたものの、男性からの返還要求にも応じず、軽トラックを自己の用途のために乗り回し、横領した疑いで72歳の男が逮捕されました。横領の疑いで逮捕されたのは、住居不定の自称・農業手伝いの男（72）です。男は、今年7月上旬、新潟市北区で70代男性が所有する軽トラック1台とエンジンキー1本を返還する約