将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑戦する第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局が５、６日、東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で行われる。７年前に藤井竜王のデビュー３０連勝を阻んだ佐々木八段が、自身初のタイトル挑戦となる大舞台で、４連覇を目指す藤井竜王と相まみえる。４日は、セルリアン