日本HPは10月4日、Intel Core Ultraを搭載した個人向けコンバーチブルPC「HP OmniBook Ultra Flip 14 AI PC」を発表した。同日より受注を開始し、出荷予定は10月下旬以降。価格は249,700円〜。HP OmniBook Ultra Flip 14 AI PC（イクリプスグレー）「HP OmniBook Ultra Flip 14 AI PC」は、14型のスリム筐体でカラーは深みのあるイクリプスグレーを採用した、フリーランサーやクリエイター向けのコンバーチブル2in1 PC。360度回転