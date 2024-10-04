タレントの長嶋一茂（５８）が４日放送の「ザワつく！金曜日（テレビ朝日）」に出演。昔、爆破予告を受けたことがあると明かした。この日は番組内で「昭和のあるある」が発表され、長嶋は「雑誌の文通コーナーに住所と名前が載っていた」という項目に注目し「当時、個人情報ほぼほぼなくて。俺が例えば高校野球の雑誌とかに出るじゃない。住所とか電話番号が出ちゃう」と回想。小学生のときには、家と学校が線路を挟んで向かい