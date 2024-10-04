【モデルプレス＝2024/10/04】お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車が故障し、高額な修理代を明かした。【写真】お見送り芸人しんいち、高額修理代かかる愛車◆お見送り芸人しんいち、愛車の高額な修理代明かす動画冒頭「最悪や…車…」と顔をしかめたしんいち。「BMWが、私のi8ちゃんが、突然ちょっとおかしいなと思ったのでこれやばいやばいと思って甲州街道の横に止めてハザートを