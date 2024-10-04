バスケットボールB2が5日開幕します。鹿児島レブナイズは、6人の新加入選手を迎え、8シーズンぶりにB2の舞台に臨みます。 今月1日行われたメディア向け公開練習。選手らは調整練習に汗を流していました。 14チームを東西7チームに分け、年間60試合を戦うB2。レブナイズは、西地区で優勝を目指します。 今シーズンは、身長2メートル21センチでオランダ代表経験もあるマット・ハームス