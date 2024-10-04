11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜）。9月19日（木）の放送では、「生物部」の授業（放送）を実施。8月の放送で電話をつないだ生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。INI郄塚大夢郄塚：先月の“生物部”で逆電をした生徒か