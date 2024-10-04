3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月30日（月）の放送では、定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」について語りました。（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――Mrs. GREEN APPLE は10月5日（土）から神奈川県・Kアリーナ横浜で、同アリーナ史上初とな