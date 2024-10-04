ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。10月より、毎月4週目の授業を担当します。10月2日（水）の放送では、生徒（リスナー）が抱える“ネガティブ”な気持ちを、少しでも“ポジティブ