日向坂46の金村美玖、丹生明里、山下葉留花がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ベルク presents 日向坂46の余計な事までやりましょう」（毎週金曜 20:00〜20:30）。ラジオならではのトークはもちろん、「やらなくてもよい!?」余計なことまでやってみる！ がコンセプト。今後のアーティスト活動、タレント活動、すべてがつながる……未来を見据えたラジオ番組です。最終回となる9月27日（金）の放送では、パーソナリ