秋田朝日放送 １０月５日(土)から秋田市で編み物のイベントが開かれます。 秋田市の文化創造館で開かれる「マルティナさんとしあわせを編む魔法の毛糸フェア」は、カラフルな毛糸に東日本大震災からの復興の願いが込められています。温かく優しい気持ちが詰まった毛糸にみなさんも触れてみませんか。 ※詳しくは動画ニュース配信でご覧ください。