デギンドスＥＣＢ副総裁 ２０２５年までにインフレ率とコアインフレ率は２％近くに達する見込み インフレとの闘いで勝利宣言するには時期尚早 最近のインフレデータは良好、ポジティブ・サプライズとなった 一方、成長率には依然として下振れリスクがある ＥＣＢは一般論としてユーロ圏内の国境を越えた統合を支持している