秋田朝日放送 秋田県議会は４日、７月の大雨の被害対策費などを盛り込んだ補正予算案を可決しました。この９月議会を終えた佐竹知事は任期が残り半年となり「次の方にいい形で引き継ぎたい」と話しました。 秋田県議会は７月の大雨による被害の対策費などを盛り込んだ一般会計で総額１４９億円の補正予算案を可決しました。４期務めた佐竹知事の任期は１０月１９日で残り半年となります。 【記者会見した佐竹知事】 「次