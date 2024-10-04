タレントの新山千春が4日、自身のインスタグラムを更新。18歳の娘・もあなどと撮影した写真を公開し、思いをつづった。【写真】実はこの日の衣装は背中スケスケだった新山千春（写真複数）新山は「収録で、我慢しても思いが溢れて涙が止まらなくなった日」と切り出すと、『日曜日の初耳学』（MBS）での収録を振り返った。この日は実業家の森岡毅氏がゲストだったといい、新山、娘のもあ、森岡氏との3ショットなどを公開して