４日午前８時１０分頃、千葉県いすみ市のいすみ鉄道国吉―上総中川駅間で、大原発上総中野行き普通列車（２両編成）が脱線した。転覆などはせずに停車し、高校生などの乗客ら約１０５人にけがはなかった。運輸安全委員会は４日午後、鉄道事故調査官２人を現地に派遣した。事故現場付近の線路が外側に横倒しになっており、事故との関連を調べる。同社によると、運転士から「異音がして緊急停止した」と連絡があった。車輪は２