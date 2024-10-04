スポニチスポニチアネックス

古谷徹、ヤムチャ役降板でSNS心配の声「アムロ交代も時間の問題かも」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 不倫報道があった声優古谷徹が4日、ヤムチャ役を降板すると発表した
  • SNS上では「アムロはどうなるんや」などと懸念の声も
  • 「これもしかして引退するのでは?って感じた」という投稿もあった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 無修正動画で逮捕 ほぼ無一文に
  2. 2. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
  3. 3. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
  4. 4. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
  5. 5. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
  6. 6. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
  7. 7. 首切断 母の兄が見た一家の様子
  8. 8. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
  9. 9. 初期モー娘で怖かった意外な人物
  10. 10. 若者に増?「スマホ老眼」の怖さ
  1. 11. 3億円融資 青汁王子が実名告白
  2. 12. 剛力彩芽のドロップキックに感嘆
  3. 13. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
  4. 14. 今市隆二 ベーシスト急逝で思い
  5. 15. 山田五郎氏 原発不明がんを公表
  6. 16. ニコル 性行為の「断り方」語る
  7. 17. いじめっ子 同窓会で無知さらす
  8. 18. 石破氏の服装「修正写真」が話題
  9. 19. がん除去のため開胸も…手術中止
  10. 20. アムロも時間の問題 古谷に懸念
  1. 1. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
  2. 2. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
  3. 3. 首切断 母の兄が見た一家の様子
  4. 4. 若者に増?「スマホ老眼」の怖さ
  5. 5. 石破氏の服装「修正写真」が話題
  6. 6. 昼から乱倫パーティ? バーを摘発
  7. 7. 従業員が商品投げる動画 SNS賛否
  8. 8. 電話番号「090は古い」若者の声
  9. 9. 石破内閣「ヨボヨボ写真」に批判
  10. 10. ワクで感染?「科学的知見なし」
  1. 11. 日本に住んでから母国に住めぬ訳
  2. 12. 火葬後のお骨が「3億円」に 京都
  3. 13. 都の公園で「何かが爆発」通報
  4. 14. 出演者7名一掃 テレ朝制作費削減
  5. 15. シェフ監修「冷凍パスタ」の実力
  6. 16. NHK ネット配信の受信料1100円に
  7. 17. 六本木ヒルズ店舗に車が突っ込む
  8. 18. 東京都でカスハラ防止条例が成立　全国…
  9. 19. 福井沖の遺体 能登の中3と判明
  10. 20. 石破首相の所信表明演説「波乱」
  1. 1. がん除去のため開胸も…手術中止
  2. 2. 歌舞伎町 立ちんぼエリア拡大か
  3. 3. 小学生の一言で公園新ルール試行
  4. 4. アルツハイマー 新治療薬の効果
  5. 5. アコム新CM物議「美談にするな」
  6. 6. 石破氏演説も嘘つきー! 国会騒然
  7. 7. 北区の公園で爆発「ものが散乱」
  8. 8. れいわ・大石氏 懲罰動議可決へ
  9. 9. 新幹線 親子から「席譲って」
  10. 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  1. 11. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  2. 12. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  3. 13. ネトウヨ なぜ百田氏の本を絶賛
  4. 14. 栩内被告への判決にネットの反応
  5. 15. 石破氏「死刑発言」を一部が誤解
  6. 16. 「自衛官の処遇改善が急務」「外交力と…
  7. 17. 立民、衆院選公認２０１人を発表
  8. 18. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  9. 19. 首相も激高 予算委の一部始終
  10. 20. 1日で元がとれるサブスクが話題
  1. 1. 「最大規模」の太陽フレアが発生
  2. 2. 「日本はアナログ」韓国人が吐露
  3. 3. 生徒が車贈呈 米清掃員が号泣
  4. 4. 仏俳優ミシェル・ブランさん死去
  5. 5. 2014年にISが誘拐した女性を救出
  6. 6. 正恩氏「主権侵害なら韓国に核」
  7. 7. 肌が…日焼け用ベッド中毒 英
  8. 8. アナコンダの頭噛みつき難逃れる
  9. 9. 95年の米6歳誘拐事件 容疑者特定
  10. 10. 人気韓ドラ サントラに盗作疑惑
  1. 11. トランプ氏が暗殺されていた世界
  2. 12. 10年半…レジェンド「2NE1」復活
  3. 13. イスラエルへ攻撃「最低限の罰」
  4. 14. 過激ダンスが“公然わいせつ罪”で告発…
  5. 15. 次はパワハラ? メーガン妃の疑惑
  6. 16. 偽の動物救出動画 世界中で流行
  7. 17. 「巨大な水柱」観光名所に悲鳴
  8. 18. 脱北者逮捕 バス盗み戻ろうと?
  9. 19. 釈放された戦闘員 空爆で死亡
  10. 20. イスラエルとイラン なぜ深刻化?
  1. 1. シャープ Xの「中の人」が退職
  2. 2. ニトリの店舗1階 実はすごい役割
  3. 3. 一生モノと…タワマン住民が悲鳴
  4. 4. 過疎地に出店 ローソンの狙い
  5. 5. 訪日客「最高級の和牛」に夢中?
  6. 6. 楽天で10万ポイント? 一挙公開
  7. 7. 石破政権 値上がり確信の投資先
  8. 8. ゆうちょ客情報 検索機能停止へ
  9. 9. セブン&アイ 一部株式の売却検討
  10. 10. ゴミ屋敷 特殊清掃で350万円発見
  1. 11. 中古スマホ販売台数 過去最高へ
  2. 12. 米就業者数 前月より25.4万人増
  3. 13. NHK 配信のみの受信料は月1100円
  4. 14. アマゾン ホリデーに25万人雇用
  5. 15. 値上げしないサイゼ なぜ好調?
  6. 16. ヨーカ堂の早期売却視野を検討
  7. 17. 吉野家 1週間限定で100円値引き
  8. 18. 観光地混みすぎ問題 おすすめは?
  9. 19. 米国 大規模な港湾ストが終了
  10. 20. 経営幹部になれる人、なれない人、 そ…
  1. 1. 「Galaxy突然どうした」不満の声
  2. 2. iPhone機能 留守電の文字起こし
  3. 3. シャープ 高級空気清浄機を発表
  4. 4. MSIのビジネス向け最高峰ノートPC「Sum…
  5. 5. "隠れた性癖"明かされるミニBlog
  6. 6. ロボットが街中を歩くCG映像がリアル過…
  7. 7. Windows 10/11対応ファイル管理ツール…
  8. 8. Xの価値 マスク氏買収から8割減?
  9. 9. Googleマップでステマしている可能性の…
  10. 10. [石川温の「スマホ業界 Watch」]エンタ…
  1. 11. 全方位ですごかった。JBLの最新ワイヤ…
  2. 12. Intelは第13・14世代CPUで発生するクラ…
  3. 13. ニコン・トリンブルがLiDARセンサーExy…
  4. 14. 約40万円！世界初の三つ折りスマホに感…
  5. 15. 軽くて賢かった。HPの新しいノートPCは…
  6. 16. 「#ワークマン女子」オープンへ
  7. 17. 水色のワイヤレスイヤホンは衝撃的！5…
  8. 18. 無印のひんやりマットで、蒸し暑い日の…
  9. 19. 第4世代iPhone SE 2025年登場か
  10. 20. YouTubeショートに投稿できる動画の長…
  1. 1. 大谷50号競売 裁判次第で中止も?
  2. 2. 女優が福原愛さんの元夫と結婚か
  3. 3. 菊池雄星の再契約 可能性は低い?
  4. 4. 初の珍事 大井競馬場で2頭レース
  5. 5. シューマッハ氏 サプライズ登場?
  6. 6. 大谷50号ボール 入札額2.7億円に
  7. 7. マ軍 球団スタッフ70人超を解雇?
  8. 8. アルナスル イラン遠征を拒否か
  9. 9. 川合氏 眞鍋氏&疑惑女性と会食か
  10. 10. 吉田正尚にまたトレード話が浮上
  1. 11. なでしこ 初の外国人監督誕生か
  2. 12. ファンに制限 パ軍非常識な対応
  3. 13. チチパス「7784」メッセージ話題
  4. 14. 大谷が生んだ凄まじい経済効果
  5. 15. ドジャースへの大合唱「こっわ」
  6. 16. なでしこ 内田篤人氏がコーチに
  7. 17. 眞鍋氏不倫疑惑 協会は沈黙の訳
  8. 18. YA-MAN ミノル容疑者と絶縁宣言
  9. 19. 試合中に大麻吸引か 不審な観客
  10. 20. デコピン異例の抜擢 英語を駆使?
  1. 1. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
  2. 2. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
  3. 3. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
  4. 4. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
  5. 5. 初期モー娘で怖かった意外な人物
  6. 6. 3億円融資 青汁王子が実名告白
  7. 7. 剛力彩芽のドロップキックに感嘆
  8. 8. 今市隆二 ベーシスト急逝で思い
  9. 9. 山田五郎氏 原発不明がんを公表
  10. 10. ニコル 性行為の「断り方」語る
  1. 11. 佐藤弘道の検査結果 共演者絶句
  2. 12. アムロも時間の問題 古谷に懸念
  3. 13. 前兵庫知事の持論に恐ろしいの声
  4. 14. 危険な家庭ごみ 芸人が注意喚起
  5. 15. 「性的同意」上田の持論に猛反論
  6. 16. 退社したアナ 現在の姿に仰天
  7. 17. ゆうちゃみを「彼女呼び」批判
  8. 18. ムロ NG出された遅刻エピが波紋
  9. 19. 大谷妻 集合写真に写らない理由
  10. 20. 120人に性暴行? 裁判「楽しみ」
  1. 1. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
  2. 2. いじめっ子 同窓会で無知さらす
  3. 3. 結婚3カ月 笑顔で「離婚しよう」
  4. 4. 実は東大出身 驚いた有名人3人
  5. 5. 絶対食べたい…ミスドの新作4品
  6. 6. 高年収男性と結婚 想定外の生活
  7. 7. 育休 妻の不満を理解した瞬間
  8. 8. ご飯デートで幻滅した男性の言動
  9. 9. 「稼働率の高いスカート」選び方
  10. 10. 「年下彼氏」3つのパターン
  1. 11. 好印象な「気の利く男性」共通点
  2. 12. 着回し力抜群「デニムシャツ」
  3. 13. 糖質オフ「狂ってる」オムライス
  4. 14. 片付け女の仕事 男性社員の改心
  5. 15. 秋に大活躍 GUトレンド1軍シャツ
  6. 16. 3COINS 推し活の日も鞄スッキリ
  7. 17. マニア絶賛 スタバ「芋フラペ」
  8. 18. 理系が100均で買ってしまうもの
  9. 19. 子の上履きも白く 大人気シート
  10. 20. 考えが幼稚な夫 助産師が説教

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得
x