全国初となるカスハラ防止条例が、東京都議会で可決・成立しました。「カスハラ対策」には様々な企業も動いていて、研修を行ったり、カスハラを疑似体験できるツールを作る企業も出てきています。◇客などからの暴言などのハラスメント行為、通称“カスハラ”。4日、東京都内で話を聞いてみました。イベントなどの映像関係の仕事をしているという男性は――映像関係（30代）「お客さんには『修正2回まで』と伝えさせていた