「954円」。これは5日から大分県内全ての労働者に適用される最低賃金の額です。従業員にとってはうれしい一方、経営者からは「苦しい」という声も…県内の反応を取材しました。 大分労働局への答申 2024年8月、大分県内の最低賃金について議論を進めてきた審議会は現在の899円から954円とするよう大分労働局に答申しました。引き上げ幅は過去最大の55円です。 この最低賃金は10月5日から適用され、初めて900円台