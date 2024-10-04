結婚後の生活をどんなふうに想像するかは、人それぞれです。MBTI診断を基にした性格タイプ別に、その妄想の傾向を見てみましょう！■ENTJ（指揮官）ENTJは、家庭を効率的に運営し、目標を達成するための計画を立てることに夢中になります。家族全員が成長し、幸せな姿を想像することが多いでしょう。■ENTP（討論者）ENTP（討論者）は、結婚後も、夫婦で新しいビジネスを始めたり、冒険的な旅行に出かけたりすることを夢見ます。彼