imaseの新曲「Dried Flower」が、10月11日に配信リリースされる。 （関連：imase、Ado、紫 今……Z世代はなぜ凡人であることを歌うのか葛藤の垣間見える楽曲から紐解く） 本楽曲は、11月1日に公開となる映画『スマホを落としただけなのに ～最終章～ ファイナル ハッキング ゲーム』の主題歌に書き下ろしたもの。「NIGHT DANCER」のサウンドプロデュースも手掛けたESME MORIと再びタッグを