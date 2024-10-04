台所の困りごとを解消するおすすめアイテムを紹介。小さな「便利！」がつまった推しポイントを解説します。調理中のプチストレスを解消してくれるアイテム 午後：片づけが苦手だった漫画家。今では部屋の掃除が大好きに 猫：午後家の飼い猫。21歳♂。いつも作者の不毛な悩みを一蹴する。狭いところや薄暗いところがお気に入り