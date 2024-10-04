※10月16日に、東証スタンダード市場に上場予定の日水コン [東証Ｓ]は4日、公開価格を発表した。 ●日水コン 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：10月16日 事業内容：上下水道を中心とした水に関する 建設コンサルティング 公開価格：1430円 仮条件：1320円～1430円 想定発行価格：1430円 上場時発行済み株式数：1186万6000株 売り出し：524万5300