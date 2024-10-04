10月4日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――――― サーラコーポレーション [東証Ｐ]決算月【11月】10/4発表 長期保有者に対する優遇制度を導入。新制度では500株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて