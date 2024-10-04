県教育委員会は、（今年7月）リサイクルショップで万引きをした教諭について、4日付けで、懲戒免職処分としました。 懲戒免職処分となったのは、公立中学校の教諭です。 県教育委員会によりますと、教諭は、今年7月、県外のリサイクルショップでカードケース1点を盗みました。 店からの被害届を受けて、警察が捜査を進め、教諭の行為が判明したということです。 教諭は「子どもたちに対して申し訳ない」と話してい