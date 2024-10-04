◇男子ゴルフツアーACN選手権第2日（2024年10月4日兵庫県三木GC6993ヤード、パー71）日没サスペンデッドで持ち越した第1ラウンド（R）と第2Rが行われ、前週Vの幡地隆寛（31＝ディライトワークス）、小平智（35＝Admiral）が通算12アンダーで暫定首位に立った。この日も日没サスペンデッドとなり、12人がホールアウトできなかった。平本世中（せじゅん、24＝フリー）は第2ラウンドで65をマークし、1打差の暫定3位。ホ