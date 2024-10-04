タレントのつちやかおりが10月1日に自身のアメブロを更新。次女・花音さんと満喫した沖縄旅行での様子を公開した。【映像】辻&#917760;希美 家族で沖縄・伊良部島を満喫（複数カット）この日、つちやは「バカンス第二弾」というタイトルでブログを更新し「なぜか雨降らず」「スパで癒され サンセットビーチを歩き」と海をバックにした花音さんとの2ショットを公開。「夜は沖縄料理を食べて ブルーシールでソフトクリーム食べて