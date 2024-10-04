フリーアナウンサーの川田裕美が3日に自身のアメブロを更新。TBSアナウンサーの安住紳一郎らとの集合ショットを公開した。【映像】水卜麻美アナ ギャル曽根の第3子を抱っここの日、川田アナは9月のマンスリーレギュラーとして出演していた情報番組『THE TIME,』（TBS系）について「やはり朝の生放送はものすごい現場だなと、改めて感じました」とコメント。「オンエアではキャスターがスマートに落ち着いて伝えていますが、裏