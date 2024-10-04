自民党の派閥の裏金事件をめぐり、党員資格停止6か月の処分を受けた旧安倍派で事務総長だった高木元国対委員長がきょう付で処分期間を終えて、党員資格が復活しました。また、党の役職停止6か月の処分を受けていた衛藤元衆院副議長ら8人も、きょう付で処分期間が終了しました。