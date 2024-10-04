石破総理は4日、就任後初めて、所信表明演説に臨みました。総裁選で掲げた政策が消えるなど「石破カラー」が薄れる内容となり、野党からはヤジが相次ぎました。【写真で見る】ヤジが相次いだ石破総理の所信表明演説「嘘つき」「ルールを守れ」波乱の“国会デビュー”石破総理の“国会デビュー”は波乱の幕開けとなりました。石破総理「政治に対する信頼を取り戻し（ヤジ:嘘つき！）、日本の未来を創り、日本の未来を守りぬく決意