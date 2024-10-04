藤沢警察署（資料写真）藤沢署は４日、器物損壊の疑いで、茅ケ崎市菱沼３丁目、会社員の男（２６）を逮捕した。逮捕容疑は、４月２２日午後６時５５分ごろから同７時１５分ごろまでの間、ＪＲ東海道線の横浜駅から藤沢駅を走行中の電車内で、同市に住む女性会社員（２２）の衣類に体液をかけた、としている。署によると、男は容疑を認めている。男は混雑する電車内で女性の後方に立ち、行為に及んだという。２人に面識はなか