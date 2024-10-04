バレーボール女子でパリ五輪代表の石川真佑（ノバラ）が新シーズンに向けての決意を述べた。昨季はイタリア１部フィレンツェで全体１０位の３４１得点をマーク。イタリア２季目の今季は昨季リーグ４位のノバラでプレーする。４日にはオンラインで報道陣の取材に応じ「レベルアップしたチームでプレーすることができてうれしい。それと同時に結果を残していかないといけない。昨年よりも常に安定したプレーを試合の中で出し続け