現在、毎週木曜深夜1時に放送中のドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（テレビ東京系）に出演中のある俳優が話題となっている。同作は21年に完全オリジナル作品として公開された映画『ベイビーわるきゅーれ』から始まったシリーズで、殺し屋女子の2人の生活を軸にした、アクションコメディだ。今年9月に公開された第3弾となる映画『ベイビーわるきゅーれナイスデイズ』は、「第23回ニューヨーク・アジアン映画祭」で、最