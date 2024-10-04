2004年から11年まで日本プロ野球（千葉ロッテ、読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズ）で活躍し、現在は韓国プロ野球の斗山（ドゥサン）ベアーズ（以下、斗山）で監督を務めているイ・スンヨプ氏が3日、ポストシーズンワイルドカード決定戦で敗退し、ファンからブーイングが浴びせられた。イ・スンヨプ監督は「憂鬱で心が痛い」と頭を下げた。 【写真】巨人時代の姿高橋由伸氏、ラミレ