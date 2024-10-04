人気コスプレイヤー、グラビアモデルの三橋くんがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。9月26日～29日の4日間、幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2024」において、ポケットペアブースでゲーム「パルワールド」の公式コスプレイヤーとしてサヤ役で登場したことを報告した。 【写真】三橋くんが他のレイヤーとともに「パルワールド」サヤのコスプレを