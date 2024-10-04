東都大学野球リーグは4日、神宮球場で第3週の3試合が行われ、4季連続優勝を目指す首位の青学大は9―1で東農大に大勝し、2勝1敗で勝ち点を3に伸ばした。右腕中西は13奪三振の完投で今季4勝目を挙げた。中大は亜大との打撃戦を9―7で制し、2勝1敗で勝ち点2。日大は6―5で国学院大を破り、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。タイブレークの延長十一回、谷端が逆転サヨナラ3ランを放った。