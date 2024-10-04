10月3日、乃木坂46・梅澤美波がInstagramを更新した。【写真】共演者との笑顔集合SHOTを公開梅澤は、自身のInstagramアカウントにて、カンテレ新ドラマ『デスゲームで待ってる』にて、デスゲーム制作会社“ドリーミア”の若手プロデューサー・秋澤和役を演じることを報告すると、「かなり久しぶりのドラマ出演。 身が引き締まる思いです」とコメント。同時に、共演者らと笑顔で撮影した集合ショットや、役名の書かれたサンダルを履