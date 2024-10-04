グッドスマイルカンパニーより、にじさんじに所属するVTuber・加賀美ハヤトのねんどろいどが発売される。 本体には「微笑顔」「笑顔」「興奮顔」の3種類の表情パーツにくわえて、トレードマークの「メガネ」や、加賀美ハヤトの大好きな歌にちなんで「マイク」と、カードゲーム好きであることから「カード」のオプションパーツも付属する。 【画像】「これ良くないですか？